Пятого июня в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении пяти человек, четверо из которых на момент совершения преступления, были несовершеннолетними. Список статей внушителен: помимо изнасилования подсудимым предъявили обвинения за кражи, угон и хулиганство.

Все подсудимые были признаны судом виновными. Суд назначил несовершеннолетним подсудимым наказание от 7,5 до восьми дет лишения свободы. К самому большому сроку приговорен подсудимый Рустам Мендибеков, которому на момент совершения преступления было 19 лет. За изнасилование его осудили на 20 лет. Дело рассматривалось в закрытом режиме.



Оглашение приговора пришлось переносить, так как родственники подсудимых и сами обвиняемые устроили скандал. Территорию здания пришлось оцепить, а порядок обеспечивали бойцы СОБРа. В итоге судья Асланбек Дуйсенгалиев огласил приговор без них.

Не согласившись с таким решением суда, осужденные подали апелляционную жалобу. 24 июня дело поступило в областной суд. Дата слушания ещё не назначена.