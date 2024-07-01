Проект нового Налогового кодекса включает в себя некоторые изменения, которые также могут затронуть деятельность самозанятых лиц. Но они еще не приняты, передает NUR.KZ.

На сайте "Открытые НПА" опубликован проект нового Налогового кодекса РК. В нем предусмотрены изменения, которые затронут различные сферы деятельности казахстанцев.

Как сообщает Telegram-канал Министерства экономики, среди нововведений также предлагается установить новый льготный режим для самозанятых с единым и минимальным платежом в 4%. Это может стать как бы заменой Единого совокупного платежа (ЕСП), который перестал действовать в 2024 году.

Кто сможет воспользоваться новым налогом

Согласно сообщению источника, новый единый платеж будет включать в себя следующие платежи:

обязательные пенсионные взносы – для формирования накоплений на старость самозанятыми;

социальные отчисления – позволят получить право на различные пособия;

взносы на ОСМС – обеспечат медицинскую страховку для самозанятых лиц.

То есть он будет похож на ЕСП, который также был удобен тем, что в своей ежемесячно оплачиваемой сумме имел такие же взносы. В результате один платеж будет включать в себя необходимые отчисления, которые не придется вносить по отдельности.

"Единый платеж можно уплачивать самостоятельно через приложение, либо через налогового агента (платформу). Предельный доход – не более 340 МРП в месяц (1,25 млн тенге – на 2024 год, прим. ред.)", – отмечается в источнике.

Новый платеж может облегчить деятельность для самозанятых казахстанцев, доход которых не превышает указанные нормы. Однако проект нового Налогового кодекса пока что находится на публичном обсуждении до 5 июля 2024 года. Казахстанцы могут оставлять комментарии в нем по всем предложенным пунктам, авторизовавшись на сайте "Открытые НПА" через ЭЦП.



