Избил на глазах десятков человек: очевидцы рассказали о причине конфликта в Атырау

Преступление произошло пятого июня в Атырау. Тогда молодой мужчина на глазах десятков прохожих избил пожилого человека. От полученных травм пострадавший скончался в больнице спустя пять дней. В социальных сетях распространилась видеозапись случившегося. Казахстанцев возмутило не только жестокое избиение, но и равнодушие наблюдавших.

Как сообщили очевидцы. причиной конфликта стало то, что 56-летний Амандык Сагынгалиев случайно задел своей ГАЗелью старенький Mercedes подозреваемого. Тот, в свою очередь, не попытавшись выяснить отношения с помощью диалога, стал наносить удары своей жертве. Между тем, якобы Сагынгалиев даже не пытался защититься от побоев, ответных ударов тоже не наносил. У погибшего остались четверо детей и пятеро внуков.

- Амандык ага был уважаемым человеком. Он даже мухи не обидит, такой был спокойный и добрый. Не верится, что он погиб от рук человека. Это невосполнимая утрата и большое горе, - сказала родственница погибшего Ляззат Тастаева.

На место происшествия первой приехала дочь погибшего. Она помогала погрузить отца в машину скорой помощи и слышала, как подозреваемый даже в этот момент продолжал выкрикивать нецензурные оскорбления.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека ему грозит до 12 лет лишения свободы.