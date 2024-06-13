В Уральске пока только один пляж получил разрешение на работу

В департаменте ЧС ЗКО сообщили, что в регионе всего один пляж получил разрешение на работу. По результатам обследования купаться пока можно только на коммунальном пляже лагеря «Самал».

Из-за медленного спада паводковой воды только с начала июня спасатели начали обследовать дно водоемов и пляжей. Места для купания проверяют на обрывы, ямы, уступы и на посторонние предметы. Также ведется проверка оборудования пляжа и его имущества. В прошлом году по области было обследовано 30 пляжей, но официально открылись только 25.

В департаменте напомнили, что водопользователь вне зависимости от форм собственности должен оборудовать свой пляж по всем правилам безопасности. А купание разрешено только в специально отведенных местах.