Заплыв состоялся этой ночью, 40-летняя спортсменка из Казахстана подняла флаг Казахстана во Франции, преодолев один из самых сложных проливов. По словам отца Анель Алибека Сытдыкова, девушка занимается триатлоном на протяжении уже 8 лет. - Дочь с детства увлекалась плаванием и велоспортом. Она является обладательницей титула «Железная леди Казахстана», первая Айронмен (Ironman) и первая Ультрамен (Ultraman) среди женщин Казахстана, - рассказал Алибек Сытдыков. Родилась Анель в посёлке Таскала. Когда ей было три года, мама водила ее на речку, которая находилась в нескольких километрах от дома, и девочка спокойно преодолевала это расстояние, чтобы полюбоваться водоемом и искупаться. - Наверное, любовь к воде у неё с детства. Сейчас она мама троих сыновей и прививает им любовь к спорту. По образованию она экономист. Долгое время работала в банке, сейчас у них с зятем свой бизнес. Анель покорила Ла-Манш с третьей попытки, она очень упёртая, - сообщил отец спортсменки. В 2016 году Анель при поддержке общественного объединения «Казахское географическое общество» попыталась переплыть через пролив Ла-Манш. Тогда старт был в 3 часа ночи, ей предстояло проплыть 33,5 км при температуре 15-16 градусов, без гидрокостюма, разрешались только очки, шапка, купальный костюм. - Из-за погодных условий волны усилились, и ей пришлось сойти с дистанции. Позже, в 2018 году, Анель хотела сделать подарок себе на 40-летие, но, к сожалению, снова испортилась погода, что вновь помешало ей покорить Ла-Манш. - Сегодня ночью она прислала фото и сказала, что побила свой рекорд. Мы очень гордимся ею, но и переживаем сильно. В прошлом году у одного спортсмена произошёл сердечный приступ от переохлаждения, когда его вытащили из воды, он был уже мертв, - рассказал Алибек Сытдыков. Сейчас Анель вместе с семьёй живет в Англии, но продолжает прославлять свою родину Казахстан.