Как сообщил директор атырауского филиала РЦШ ПВАСС Еркин Шпанов, 17 августа на месторождении «Западная Прорва» в Жылыойском районе произошла техногенная авария, сопровождающаяся выбросом воды и газа. Это месторождение обслуживает компания, у которой с недропользователем заключен договор на профилактику аварийных ситуаций. Но она по ряду причин не смогла самостоятельно справиться с аварией и только через сутки, 18 августа, запросила помощи у атырауского филиала ТОО РЦШ ПВАСС (республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб). По тревоге на ликвидацию техногенного ЧС в район выехала оперативная группа специалистов филиала. - После интенсивной и слаженной работы в условиях непригодного для дыхания газа (метана), оглушающей вибрации и крайне низкой видимости оперативной группе филиала удалось ликвидировать аварию в течение суток. Жертв и пострадавших нет, - заявил Еркин Шпанов. Кстати, аналогичная авария с крупными последствиями имела место минувшей весной на месторождении "Каламкас" в Мангистауской области.