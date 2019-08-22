Ранее эту должность занимала Шолпан Кадырова, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, по решению конкурсной комиссии на должность руководителя управления образования Западно-Казахстанской области назначена Тржанова Айымгул Максутовна. Отметим, что на этом посту она сменила Шолпан Кадырову, которая возглавляла управление образования с осени 2017 года. А в мае нынешнего года она была назначена руководителем департамента дошкольного и среднего образования МОН РК. Айымгул Тржанова запомнилась жителям ЗКО тем, что в сентябре 2016 года она была избрана акимом города Аксай. Однако уже 21 декабря 2016 года Тржанова была отстранена от занимаемой должности в связи с представлением прокуратуры Бурлинского района, которая заявила, что она привлекалась к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Решением суда 27 марта 2015 года Айымгуль ТРЖАНОВА была признана виновной по статье 535КоАП РК "Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов". Тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 792 тысячи тенге, - пояснили тогда в пресс-службе прокуратуры области. Позже общественники Аксая обратились к генпрокурору с просьбой рассмотреть дело их акима. Письмо в защиту Айымгул Тржановой, под которым подписались  педагоги, депутаты, чиновники и просто неравнодушные аксайцы, отправили в Астану.
Тржанова Айымгул Максутовна – 1975 года рождения. Образование – высшее. Окончила Западно-Казахстанский гуманитарный университет по специальности «учитель истории», и Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальности «юрист». В разные годы работала: - учителем СОШ №4 города Аксай; - главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы Бурлинского района; - заведующей отделом туризма и спорта Бурлинского района; - заведующей отделом культуры и развития языков Бурлинского района; - в течение 11 лет занимала должность руководителя отдела образования Бурлинского района. С октября 2018 года работала руководителем отдела записей актов гражданского состояния Бурлинского района.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.