Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 19 августа в 07.15. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, автомашина «Фольксваген Поло» с гражданами Узбекистана ехала со стороны Костаная в направлении Актобе, и в 4 км от поселка Айке Айтекебийского района опрокинулась в кювет. - 40-летний водитель, гражданин Узбекистана, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание на левую сторону по ходу движения транспортного средства. В результате пострадали 4 человека, из них один ребенок. Все с различными травмами доставлены в ЦРБ Айтекебийского района в селе Комсомольском. Начато расследование, - рассказали в полиции.