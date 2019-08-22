В специализированном межрайонном уголовном суде подсудимым по громкому делу предоставили последнее слово, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 22 августа, шести подсудимым, которые обвиняются в незаконной транспортировке битума из России, суд предоставил последнее слово. Первым выступил Кайрат Намазбаев, который, по версии следствия, является организатором преступной группы.
– Три года идет следствие, за это время сменились президент, прокурор и судья. Но неизменным остается тот факт, что мы до сих пор находимся под арестом на скамье подсудимых. Мы писали всем инстанциям, в генеральную прокуратуру, правозащитникам о том, что не являемся преступниками. Мы всего лишь предприниматели, которые честно занимались бизнесом. Следствие не берет во внимание то, что ввоз битума не является преступлением. Прокурор в своей речи сам заявил, что мы никого не убивали, не грабили, не нарушали общественный порядок, не обманывали, опасности для людей мы не представляем. Единственное, в чем могут нас обвинить, так это в том, что мы строили дороги, по которым все ездят. Нас пытаются осудить не по уголовному кодексу, а по какому-то международному соглашению. Наше дело состоит из 180 томов, 80 из которых являются документами нашей фирмы, это счета-фактуры, накладные, договоры, а из России прислали 25 томов, среди которых результаты проб, экспертиз таможенных органов РФ. Все эти документы доказывают нашу невиновность, но следствие не берет это во внимание. Никто из свидетелей, допрошенных в суде, не сказали, что мы у них что-то украли, обманули, отобрали. За всю свою предпринимательскую деятельность я заплатил налог государству в размере 50 млн тенге, - заявил Кайрат Намазбаев.
Подсудимый заявил, что они оказались под следствием из-за вмешательства третьих лиц, которые были заинтересованы в устранении их как конкурентов.
– Нас обвиняют в создании ОПГ, хотя мы с подсудимыми нигде и никогда не собирались вместе. С каждым из них я вел сугубо деловые отношения. Нурлан Кенженов был просто наемным работником, Тимур Калиев сам построил свой завод в России и вел честный бизнес, Айбека Балтурманова в 2017 году я вообще не встречал. О какой ОПГ идет речь? Как мы попадем в число развитых стран, как мы можем говорить о демократии, когда на скамье подсудимых сидят честные люди, которые работали во благо страны? Мне обидно за нас, мы оказались "козлами отпущения". Более того, мы оказались жертвами рейдерского захвата. В 2017 году ввозом битума из РФ занимались пять компаний, но почему-то преступной группой хотят признать только нас. Может быть, потому что мы никому не давали откатов и взяток, и поэтому у нас были низкие цены? Кого-то это явно не устроило. Пять наших задержанных машин с битумом были слиты на заводе Малика Назымова, бывшего сотрудника КНБ. В августе 2018 года были задержаны две машины с битумом, которые ехали из РФ, и их сопровождал сын Назымова. По моим сведениям, в отношении них не завели уголовное дело, и они до сих пор возят битум. Потому что все боятся всемогущего и властного КНБ. Когда меня привезли в здание ДКНБ, один из начальников прямым текстом мне сказал, что гарантирует мне 10 лет лишения свободы. Без экспертиз, без доказательств, без суда они уже определили мою судьбу. Разве не судьи у нас вершат правосудие? С такими следователями и прокурорами нам врагов не надо, ведь они уже приготовили каждому из нас свой сценарий. Молодежь после таких случаев будет бояться всего, в том числе и заниматься бизнесом, они будут переезжать в другие страны, - возмутился подсудимый.
Кайрат Намазбаев в конце своей речи попросил суд вынести справедливое решение, оправдать его и других подсудимых и прекратить уголовное преследование.
– На нас и на свидетелей оказывалось давление, нам угрожали, пытали, выбивали признательные показания. Даже если нас посадят, наши дети и внуки все равно будут гордиться нами, потому что мы не сдались и не встали на колени, моля о пощаде. У меня есть семья, родители, дети, младшую дочь я даже еще не видел, она родилась, когда меня взяли под стражу. 22 месяца нахожусь под арестом, и все это не стоит слез моей мамы, которая каждый день плачет. Я родился в бедной, но в честной семье, меня с детства учили быть справедливым и честным. Сейчас мы можем с уверенностью, глядя каждому из вас в глаза, сказать, что мы не виновны, - добавил Кайрат Намазбаев.
Другой подсудимый Тимур Калиев также заявил, что его вина не была доказана в ходе следствия.
– Семь месяцев я нахожусь под арестом и задаюсь вопросом "За что?". За что я должен сидеть? За что я должен отвечать? После первого суда мне дали восемь лет, внимательно прочитал приговор, но ответа на эти вопросы не нашел. Как я могу нести ответственность за то, что следователи и прокуроры на фантазировали обвинение. Теперь просят назначить мне 14 лет лишения свободы, за двойное убийство столько не дают. За всю свою жизнь я ни разу не нарушал закон, вел честный бизнес, платил налоги. Следствие также ставит под сомнение заключения российских экспертов, таможенных служб, они бы не стали декларировать несоответствующий товар, у них с этим все строго. Ладно, мне вы не верите, но почему их слова и документы ставите под сомнение? Я обращаюсь к президенту Российской Федерации, премьер-министру и губернатору Оренбургской области, вмешайтесь в это дело, остановите это безобразие! У меня двое маленьких детей, мама, престарелая бабушка, супруга, отца не стало восемь лет назад. Кроме меня у них никого нет. Я обычный предприниматель, который хотел заниматься бизнесом, получать прибыль, обеспечивать свою семью, в итоге они живут на пенсию бабушки и зарплату мамы. Я не могу отвечать за то, чего не делал. Прошу суд вынести справедливое решение. Не губите мою семью и мою судьбу, - заявил Тимур Калиев.
Далее право выступить с последним словом было предоставлено Жандосу Каирбаеву, который отметил, что следствие не смогло доказать его вину.
– Я честно работал, платил налоги, создавал рабочие места, а меня судят как опасного преступника. В ходе судебных разбирательств не было ни одного доказательства моей вины. У меня семья, мать страдает онкологическим заболеванием. Я не хочу быть незаконно осужденным и провести длительное время в заключении. Прошу суд объективно рассмотреть наше дело и принять соответствующее решение, - заключил Жандос Каирбаев.
Айбек Балтурманов отметил, что их случай является заказным сфабрикованным делом.
– Наши адвокаты предоставили суду достаточное количество доказательств нашей невиновности. Дело шито белыми нитками, и общественность имеет право знать об этом. Государственное обвинение запрашивает для нас такие большие сроки, не разобравшись с деталями. Неужели в наше время можно человека просто так посадить? Я считаю, что это заказ и чья-то месть. Прошу суд оправдать меня и других подсудимых и прекратить уголовное преследование, - дополнил Айбек Балтурманов.
Напомним,
в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны
с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены
к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен
. После завершения судебных разбирательств прокурор попросил для подсудимых до 16 лет лишения свободы
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.