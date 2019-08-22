Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в полицию обратилась жительница поселка Махамбет и рассказала, что неизвестные люди проникли к ней в дом и украли продукты питания и сигареты. – В результате оперативно-розыскных мероприятии по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны трое несовершеннолетних проживающих в этом же посёлке. По данному факту Приуральным отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК "Кража". Департамент полиции ЗКО обращается к родителям с просьбой контролировать досуг детей во время летних каникул, - заявили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.