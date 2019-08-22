По словам очевидцев, в здании Казахского академического драматического театра имени Махамбета Утемисова с 75-летней историей возгорание произошло изнутри. Нужно отметить, в Атырау стоит сильная жара. Сейчас температура воздуха достигает +40. В КЧС МВД РК сообщили, что сообщение о пожаре в драмтеатре на пульт "101" поступило в 14.30. - На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространенинм огня на кровлю здания. Ориентировочная площадь пожара - 1500 кв. м. В тушении пожара задейстованы 40 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории драмтеатра, - сообщили в КЧС МВД РК. К слову, в театре был произведен капитальный ремонт. Ремонт сцены обошелся в 800 миллионов тенге. Помимо этого, на стены и потолок нанесено акустическое покрытие, сокращено количество посадочных мест и обновлены прежние кресла. Также полностью была обновлена техника и освещение зрительного зала. Свои двери после ремонта театр распахнул 24 мая этого года.