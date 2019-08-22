Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя облздрава, депутаты областного маслихата впервые утвердили решение, согласно которому молодых медиков теперь будут поощрять за решение работать на селе длинным рублем. В виде стимула врачи получат по миллиону тенге. Эти, так называемые подъемные, медики обретут безвозвратно, подчеркнула Аймурзиева. Она также отметила, что молодые врачи могут получить и жилищную ссуду.