Об этом сообщила на брифинге руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя облздрава, депутаты областного маслихата впервые утвердили решение, согласно которому молодых медиков теперь будут поощрять за решение работать на селе длинным рублем. В виде стимула врачи получат по миллиону тенге. Эти, так называемые подъемные, медики обретут безвозвратно, подчеркнула Аймурзиева. Она также отметила, что молодые врачи могут получить и жилищную ссуду. Лина ОЙЛОВА