Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Проливной дождь в Астане затопил ряд улиц

Затопление дорог в столице вызвал многочасовой ливень. Огромное количество осадков, выпавших сегодня, 16 мая, привело к перекрытию улиц и сильным заторам на дорогах, сообщает informburo.kz. Фото с facebook/Айнур Коскина По улице Б.Момышулы - от улицы Р.Кошкарбаева до улицы Дарабоз - затопило всю проезжую часть. В связи с этим были перекрыты дороги, а на место затопления выехали сотрудники полиции и ЧС. Сильный ливень затопил также улицы Иманова, Калдаякова, Мирзояна и Куйши дина. Из-за сильного ливня в Астане произошел сбой в работе светофоров. На этих улицах города передвижение автотранспорта
Marat
Проливной дождь в Астане затопил ряд улиц
Затопление дорог в столице вызвал многочасовой ливень. Огромное количество осадков, выпавших сегодня, 16 мая, привело к перекрытию улиц и сильным заторам на дорогах, сообщает informburo.kz.
Фото с facebook/Айнур Коскина
Фото с facebook/Айнур Коскина
 Фото с facebook/Айнур Коскина По улице Б.Момышулы - от улицы Р.Кошкарбаева до улицы Дарабоз - затопило всю проезжую часть. В связи с этим были перекрыты дороги, а на место затопления выехали сотрудники полиции и ЧС. Сильный ливень затопил также улицы Иманова, Калдаякова, Мирзояна и Куйши дина. Из-за сильного ливня в Астане произошел сбой в работе светофоров. На этих улицах города передвижение автотранспорта регулируются вручную. В некоторых проезжих частях города автомобили глохнут и не могут самостоятельно выбраться. Стоит отметить, что по информации Казгидромет, в столице и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение. В Астане 17 мая временами ожидается гроза, ветер западный 15−20 метров в секунду. Дожди ожидаются и по всей Республике.
Фото с facebook/Еркебулан Кенжебулатов
Фото с facebook/Еркебулан Кенжебулатов
 Фото с facebook/Еркебулан Кенжебулатов
Фото с facebook/Asset Abdualiyev
Фото с facebook/Asset Abdualiyev
 Фото с facebook/Asset Abdualiyev
Фото с facebook/Арман Сеитмамыт
Фото с facebook/Арман Сеитмамыт
 Фото с facebook/Арман Сеитмамыт n94T9KxUkTE Фото с сайта informburo.kz

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article