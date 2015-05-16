Проливной дождь в Астане затопил ряд улиц

Затопление дорог в столице вызвал многочасовой ливень. Огромное количество осадков, выпавших сегодня, 16 мая, привело к перекрытию улиц и сильным заторам на дорогах, сообщает informburo.kz. Фото с facebook/Айнур Коскина По улице Б.Момышулы - от улицы Р.Кошкарбаева до улицы Дарабоз - затопило всю проезжую часть. В связи с этим были перекрыты дороги, а на место затопления выехали сотрудники полиции и ЧС. Сильный ливень затопил также улицы Иманова, Калдаякова, Мирзояна и Куйши дина. Из-за сильного ливня в Астане произошел сбой в работе светофоров. На этих улицах города передвижение автотранспорта