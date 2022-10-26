Пропавшего больше месяца назад подростка нашли в Алматинской области

Всё это время он жил в полях и всячески старался не попадаться на глаза людям. 14-летний подросток пропал без вести 11 сентября. Стражи порядка совместно с волонтёрами отыскали его сегодня, 26 октября. - Несовершеннолетний обнаружен в посёлке Сактан Талгарского района. Как выяснилось, ребёнок на протяжении более 40 дней скрывался от родителей. Жил в полях и всячески старался не попадаться на глаза людям, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. Отец ребёнка поблагодарил правоохранителей за помощь. Но сам подросток был не рад. Как оказалось, несовершеннолетний не в