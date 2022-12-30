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Социум

Пропавшего в Актобе ребёнка нашли погибшим

Четырёхлетнего Данила искали с 28 декабря. Иллюстративное фото из архива "МГ" О гибели ребёнка сообщили волонтёры Zello.Poisk. - Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленького мальчика. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - рассказали волонтёры. Подробности не сообщаются. В пресс-службе департамента полиции обещали позже предоставить комментарий. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Папа утром 28 декабря оставил сына возле подъезда дома, чтобы сходить в магазин. Когда вернулся, ребёнка уже не было. Поисками з
gorod
Пропавшего в Актобе ребёнка нашли погибшим
Четырёхлетнего Данила искали с 28 декабря.
Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО: в полиции рассказали подробности
Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО: в полиции рассказали подробности
Иллюстративное фото из архива "МГ" О гибели ребёнка сообщили волонтёры Zello.Poisk.
- Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленького мальчика. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - рассказали волонтёры.
Подробности не сообщаются. В пресс-службе департамента полиции обещали позже предоставить комментарий. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Папа утром 28 декабря оставил сына возле подъезда дома, чтобы сходить в магазин. Когда вернулся, ребёнка уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС и Нацгвардии, волонтёры и просто неравнодушные жители Актобе. Они проверяли заброшенные гаражи, канализационные колодцы, дачные массивы, лесопосадки, ближайшие водоёмы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип
Актобе ребенок

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