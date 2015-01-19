Ровно месяц, как ведутся поиски пропавшего школьника из города Хромтау Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ishenko116-летний Леонид ИЩЕНКО пропал 20 декабря прошлого года. Ушел утром в школу, но домой так и не вернулся. Подростка ищут десятки полицейских и волонтеров, но парня словно и след простыл. Пока нет даже никаких зацепок. В Хромтауском РОВД завели уголовное дело по статье «Убийство». Несмотря на это, родные школьника не теряют надежду, что сын найдется. -  Леник, если ты слышишь, видишь, я прошу тебя, обратись к нам! Позвони, приди! Дедушка болеет, и он тебя сильно ждет. Мы все ждем, - говорит бабушка 16-летнего Леонида ИЩЕНКО   Татьяна ШЕВЧЕНКО.