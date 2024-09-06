Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова во время брифинга в РСК рассказала, что в 2023 году в стране запустили проект «Сапалы өнім». Он создан для того, чтобы в защиту прав потребителей завлечь представителей местной власти, а потребителей защитить от небезопасной и некачественной продукции.

В проект помимо департамента торговли и защиты прав потребителей и общественников вовлечены санврачи, сотрудники департамента технического регулирования и метрологии и управление общественного развития. Так, общественники закупают пищевую продукцию, затем сдают её в филиалы центра экспертизы.

– Далее протоколы исследований направляют в департамент торговли и защиты прав потребителей. При наличии нарушений информация направляется санврачам и в департамент комитета технического регулирования и метрологии. Здесь каждый государственный орган отрабатывает мероприятия в рамках своей компетенции: органы санитарно-эпидемиологической службы привлекают продавцов к административной ответственности, органы технического регулирования – в части отмены деклараций на пищевую продукцию, - рассказала Эльмира Киматова.

По её словам, общественники в девяти торговых объектах Уральска отобрали 77 проб пищевой продукции, в том числе молочной, кондитерской и колбасной. Это - супермаркеты «Социальный», «Рахмет», «Сфетофор», «Аяжан», магазин «Доброцен». По итогам проведенной экспертизы продукции по 60 пробам продукции на маркировке товара отсутствует информация на государственном языке, что является нарушением требований.

Хотелось бы также отметить, что практически на всех торговых объектах было выявлено наличие продукции с истекшим сроком годности. Продажа пищевой продукции с истекшим сроком годности является грубейшим нарушением требований законодательства. Уполномоченные органы в шести случаях возбудили административное производство и в пяти случаях приостановили действие деклараций на пищевую продукцию. В работе еще протоколы исследований по торговым объектам «Лидер», «Алтындар» и «Дина».



