«Проверенный временем партнер»: Токаев провел переговоры с королем Иордании в Акорде

В рамках встречи Токаев подчеркнул, что этот визит выступает свидетельством прочных уз дружбы и взаимного уважения между странами.

В резиденции главы государства состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках встречи Токаев подчеркнул, что этот визит выступает свидетельством прочных уз дружбы и взаимного уважения между странами.

- Иордания - наш проверенный временем и надежный партнер в арабском мире. За последние годы наше сотрудничество получило новый импульс. Мы высоко ценим сложившийся между нами прочный политический диалог, который поддерживается на различных уровнях, - заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ключевым драйвером двусторонних отношений остается экономика, однако значительный потенциал есть и в культурно-гуманитарной сфере, туризме, науке и образовании. Отдельно глава государства выделил мирные инициативы Иордании на международной арене.

- Под Вашим дальновидным руководством Иордания получила широкое международное признание как важный голос разума и сдержанности. Казахстан высоко ценит Акабский процесс, запущенный Вами более десяти лет назад. Для нас большая честь выступить соорганизаторами первой в Центральной Азии встречи в таком формате. Тема сессии — безопасность в сфере искусственного интеллекта — звучит сегодня крайне актуально, - добавил Токаев.

В свою очередь король Абдалла II поблагодарил за теплый прием и подтвердил намерение укреплять партнерство по всем ключевым направлениям.

- Состоявшийся в прошлом году обмен визитами придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Мы намерены и далее реализовывать достигнутые договоренности и расширять сотрудничество по ключевым направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, технологии и оборону, - подчеркнул король Иордании.

Иорданский монарх также выразил признательность за совместную организацию раунда встреч Акабского процесса и подтвердил заинтересованность в совместном укреплении региональной безопасности и противодействии современным вызовам.