Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию пройдут в Уральске

Слушания пройдут в онлайн-формате 15 марта в 11.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области сообщает, что 15 марта в 11.00 состоится публичное слушание по рассмотрению уведомления ТОО «Батыс Энергоресурсы» о предстоящем повышении предельной цены на услуги по розничной реализации электрической энергии. - Учитывая карантинный режим в области, в целях нераспространения коронавирусной инфекции «COVID-19», жител