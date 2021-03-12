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Социум

Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию пройдут в Уральске

Слушания пройдут в онлайн-формате 15 марта в 11.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области сообщает, что 15 марта в 11.00 состоится публичное слушание по рассмотрению уведомления ТОО «Батыс Энергоресурсы» о предстоящем повышении предельной цены на услуги по розничной реализации электрической энергии. - Учитывая карантинный режим в области, в целях нераспространения коронавирусной инфекции «COVID-19», жител
Дана Рахметова
Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию пройдут в Уральске
Слушания пройдут в онлайн-формате 15 марта в 11.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО повысили тариф на электроэнергию
В ЗКО повысили тариф на электроэнергию
Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области сообщает, что 15 марта в 11.00 состоится публичное слушание по рассмотрению уведомления ТОО «Батыс Энергоресурсы» о предстоящем повышении  предельной цены  на услуги по  розничной реализации электрической энергии. - Учитывая карантинный режим в области, в целях нераспространения коронавирусной инфекции «COVID-19», жители города Уральск и  иные заинтересованные лица могут принять участие на публичном слушании в режиме онлайн посредством приложения «ZOOM» (https://zoom.us/j/95151500189?pwd=MUVkUEt1V2tNbHVSdUtCQTBKRTJLUT09, идентификатор конференции: 951 5150 0189, код доступа: 5j6C26) и на официальной странице в Facebook руководителя Департамента (https://www.facebook.com/profile.php?id=100058998086180), - объяснили в ДКРЕМ. Для принятия участия в публичном слушании необходимо пройти по вышеуказанной ссылке, либо в приложении Facebook ввести в поиске имя руководителя Алмас Отаров. Каждый желающий может в онлайн-режиме задать свои вопросы и получить на них ответы. Контактный телефон: 8 (7112)250383. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
электроэнергия повышение тарифа

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