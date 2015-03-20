Путин предложил создать валютный союз России, Беларуси и Казахстана

Иллюстративное фото с сайта oskemen.info Президент РФ Владимир Путин предлагает рассмотреть вопрос о формировании в будущем валютного союза России, Белоруссии и Казахстана, сообщает РИА Новости. Пришло время поговорить о формировании валютного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза", — сказал Путин по итогам трехсторонней встречи с участием глав Белоруссии и Казахстана. Он добавил, что в ходе беседы также обсуждались вопросы евразийской интеграции. По