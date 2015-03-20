Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Путин предложил создать валютный союз России, Беларуси и Казахстана

Иллюстративное фото с сайта oskemen.info Президент РФ Владимир Путин предлагает рассмотреть вопрос о формировании в будущем валютного союза России, Белоруссии и Казахстана, сообщает РИА Новости. Пришло время поговорить о формировании валютного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза", — сказал Путин по итогам трехсторонней встречи с участием глав Белоруссии и Казахстана. Он добавил, что в ходе беседы также обсуждались вопросы евразийской интеграции. По
Marat
Путин предложил создать валютный союз России, Беларуси и Казахстана
Иллюстративное фото с сайта oskemen.info
Иллюстративное фото с сайта oskemen.info
Иллюстративное фото с сайта oskemen.info Президент РФ Владимир Путин предлагает рассмотреть вопрос о формировании в будущем валютного союза России, Белоруссии и Казахстана, сообщает РИА Новости. Пришло время поговорить о формировании валютного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза", — сказал Путин по итогам трехсторонней встречи с участием глав Белоруссии и Казахстана. Он добавил, что в ходе беседы также обсуждались вопросы евразийской интеграции. По его словам, "работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые, экономические угрозы, защищать наш совместный рынок". Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз, который в рамках евразийской интеграции с 1 января 2015 года создается на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Сотрудничество в сфере межгосударственной интеграции в сфере экономики на постсоветском пространстве ведется с конца 1990-х годов. 26 февраля 1999 года Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

Читайте также

Новости партнёров