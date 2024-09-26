В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза объявил об уточнениях, которые собираются внести по поводу условий применения РФ ядерного оружия, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, на повестке дня вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

- Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов. Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире, - заявил Владимир Путин.

Глава РФ отметил, что они обязаны учитывать и то, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется и возникают новые источники военных угроз и рисков для России и ее союзников.

— В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, — заявил президент России.

Он также отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу их суверенитету.



