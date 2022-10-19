Военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября. Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит - Мухтар Тлеуберди Фото: ДНР Соответствующий указ президента России опубликовала пресс-служба Кремля.
- Учитывая, что против территориальной целостности РФ применяется вооруженная сила... постановляю: ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение, - говорится в документе.
В конце сентября Путин официально подписал договоры о присоединении к России четырёх регионов Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.  Это произошло после так называемых референдумов. Тем временем СМИ Украины сообщают о новых взрывах в Киеве. «РБК-Украина» пишет, что 19 октября их было слышно не менее трёх. Мэр Киева Виталий Кличко просит горожан оставаться в укрытиях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.