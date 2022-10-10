Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами совбеза. Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР Фото kremlin.ru По словам президента РФ, утром десятого октября «по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России» нанесён массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
- В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации, - заявил Путин.
Напомним, в Киеве прогремело несколько взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не оставлять укрытия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.