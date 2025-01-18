Пьяного водителя пассажирского автобуса задержали в Актобе

Полицейские во время оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик» обратили внимание на подозрительное поведение водителя маршрутного автобуса. Во время проверки полицейские заподозрили, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, и решили провести экспертизу.

Тест подтвердил их подозрения: водитель действительно был пьян. На нарушителя составили административный протокол, а автобус отправили на специальную стоянку.

Теперь водителю, который поставил под угрозу безопасность пассажиров, грозит административный арест, а также лишение водительского удостоверения на срок до 7 лет.