Пять единиц оружия изъяли полицейские у жителей Актобе

С 15 сентября по 10 декабря в Актюбинской области проводится ОПМ «Участок», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе ОПМ участковыми инспекторами полиции осуществляется поквартирный и подворный обход административных участков, проверка по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД, соблюдения владельцами гражданского оружия условий их хранения, выявление сдаваемых в аренду квартир. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на сегодняшний день пройдено свыше 62% домовладений, расположенных на территории области, выявлено око