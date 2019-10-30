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Социум

Пять единиц оружия изъяли полицейские у жителей Актобе

С 15 сентября по 10 декабря в Актюбинской области проводится ОПМ «Участок», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе ОПМ участковыми инспекторами полиции осуществляется поквартирный и подворный обход административных участков, проверка по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД, соблюдения владельцами гражданского оружия условий их хранения, выявление сдаваемых в аренду квартир. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на сегодняшний день пройдено свыше 62% домовладений, расположенных на территории области, выявлено око
Дана Рахметова
Пять единиц оружия изъяли полицейские у жителей Актобе
С 15 сентября по 10 декабря в Актюбинской области проводится ОПМ «Участок», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе ОПМ участковыми инспекторами полиции осуществляется поквартирный и подворный обход административных участков, проверка по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД, соблюдения владельцами гражданского оружия условий их хранения, выявление сдаваемых в аренду квартир. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на сегодняшний день пройдено свыше 62% домовладений, расположенных на территории области, выявлено около 187 фактов сдачи жилья в наем без регистрации в налоговых органах, по всем фактам информация будет направлена в налоговые органы для принятия мер административного характера к владельцам данного жилья. - За период ОПМ поставлено на учеты ОВД свыше 500 лиц, в том числе допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений около 300. В рамках ОПМ также осуществляется проверка подвалов, чердаков, рынков, лиц, состоящих на учетах ОВД, а также иностранных граждан и граждан, имеющих огнестрельное оружие. Так, за нарушение миграционного законодательства с начала ОПМ привлечено 120 граждан, за нарушение правил хранения оружия – 138. Из незаконного оборота изъято 5 единиц оружия, - сообщили в пресс-службе полиции. Всего к административной ответственности привлечено свыше 6 тысяч правонарушителей, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде 933, за мелкое хулиганство – 548. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
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