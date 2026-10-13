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Социум

Пыльную бурю прогнозируют на западе Казахстана 14 октября

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Пыльную бурю прогнозируют на западе Казахстана 14 октября
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 14 октября днем на юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре области порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается +27 градусов, ночью +13. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +8. 

В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью ожидается +18. 

Пыльную бурю и небольшой синоптики прогнозируют и в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +18.

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