Пыльную бурю прогнозируют на западе Казахстана 14 октября

По данным РГП "Казгидромет", 14 октября днем на юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре области порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается +27 градусов, ночью +13. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +8.

В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью ожидается +18.

Пыльную бурю и небольшой синоптики прогнозируют и в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +18.