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Социум

Пыталась закрыть флаг: спортсменка из Уральска рассказала о конфликте на чемпионате мира

Во время церемонии награждения на пьедестале между спортсменками из Казахстана и Турции возник небольшой конфликт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Дана Асанова Инцидент возник во время награждения призёров по армреслингу среди юниорок в категории до 50 килограммов. Тогда на пьедестал вышли две спортсменки из Казахстана (Дана Асанова и Диана Тюкова, которые заняли второе и третье место) и турецкая спортсменка Деря Джерен, завоевавшая «золото». Однако между девушками возник спор по поводу расположения государственных флагов - казахстанки хотели, чтобы он был на переднем плане, а турчанка с этим не
Арайлым Усербаева
Пыталась закрыть флаг: спортсменка из Уральска рассказала о конфликте на чемпионате мира
Во время церемонии награждения на пьедестале между спортсменками из Казахстана и Турции возник небольшой конфликт, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Спортсменка из Уральска рассказала об инциденте с флагом на чемпионате мира по армрестлингу
Спортсменка из Уральска рассказала об инциденте с флагом на чемпионате мира по армрестлингу
Дана Асанова Инцидент возник во время награждения призёров по армреслингу среди юниорок в категории до 50 килограммов. Тогда на пьедестал вышли две спортсменки из Казахстана (Дана Асанова и Диана Тюкова, которые заняли второе и третье место) и турецкая спортсменка Деря Джерен, завоевавшая «золото». Однако между девушками возник спор по поводу расположения государственных флагов - казахстанки хотели, чтобы он был на переднем плане, а турчанка с этим не согласилась. Тогда Дана и Диана решили поднять государственную символику и растянули её за своими спинами. Видео инцидента моментально разлетелось в социальных сетях. Как оказалось, одна из спортсменок, Дана Асанова, живёт и учится в Уральске. Девушке 19 лет, шесть из которых она посвятила спорту. По внешнему виду Даны сложно представить её в армрестлинге. С виду хрупкая и стройная девушка оказалась стойкой и сильной не только физически, но и по духу.
– Я с детства занималась танцами, всегда была миниатюрной маленькой девочкой. Когда я училась в школе, учитель по физкультуре предложил попробовать себя в армрестлинге. Тогда я понятия не имела об этом виде спорта, но ради интереса решила попробовать. У меня получилось, в городском чемпионате я заняла второе место. Так я пришла в армрестлинг и ни капельки не жалею. Этот вид спорта учит дисциплине, стойкости, выносливости и трудолюбию. А вообще многие при первом знакомстве не верят, что я занимаюсь армрестлингом, говорят, что я слишком хрупкая, - смеется Дана.
Сейчас девушка учится на факультете физкультуры в ЗКГУ имени М.Утемисова, параллельно работает моделью и визажистом. Однако своё будущее связывает только со спортом, ведь девушка уже добилась немалых высот. В этом она видит заслуги своих тренеров Айдарбека Ищанова и Есенамана Бекбульсинова. Дана также рассказала об инциденте, который произошёл во время церемонии награждения.
– Мы хотели растянуть флаг Казахстана, но спортсменка из Турции нагло пришла и закрыла своим флагом наш, хотя могла поднять его над головой. Нам с Дианой это не понравилось и мы вновь вывели наш флаг на передний план, но та не сдалась. И тогда мы решили поднять его выше за нашими спинами. Почему наш казахстанский флаг должен быть закрытым другим? Позже мне стали скидывать видео этого инцидента, а потом и вовсе разлетелось по всем сайтам, - вспоминает девушка.
Сейчас она готовится к чемпионату Азии в Узбекистане. Своё будущее Дана связывает только со спортом. Мечтает стать заслуженным тренером по армрестлингу и воспитать достойных чемпионов. Уезжать из Уральска девушка не хочет. Молодого человека у Даны нет, говорит - не остаётся времени на личную жизнь. В день она проводит около пяти часов в спортзалах за тренировками, помимо этого у неё есть учёба и работа. Свои победы она посвящает родителям и всему народу Казахстана.

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