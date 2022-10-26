Пыталась закрыть флаг: спортсменка из Уральска рассказала о конфликте на чемпионате мира

Во время церемонии награждения на пьедестале между спортсменками из Казахстана и Турции возник небольшой конфликт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Дана Асанова Инцидент возник во время награждения призёров по армреслингу среди юниорок в категории до 50 килограммов. Тогда на пьедестал вышли две спортсменки из Казахстана (Дана Асанова и Диана Тюкова, которые заняли второе и третье место) и турецкая спортсменка Деря Джерен, завоевавшая «золото». Однако между девушками возник спор по поводу расположения государственных флагов - казахстанки хотели, чтобы он был на переднем плане, а турчанка с этим не