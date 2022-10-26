Пыталась закрыть флаг: спортсменка из Уральска рассказала о конфликте на чемпионате мира

– Я с детства занималась танцами, всегда была миниатюрной маленькой девочкой. Когда я училась в школе, учитель по физкультуре предложил попробовать себя в армрестлинге. Тогда я понятия не имела об этом виде спорта, но ради интереса решила попробовать. У меня получилось, в городском чемпионате я заняла второе место. Так я пришла в армрестлинг и ни капельки не жалею. Этот вид спорта учит дисциплине, стойкости, выносливости и трудолюбию. А вообще многие при первом знакомстве не верят, что я занимаюсь армрестлингом, говорят, что я слишком хрупкая, - смеется Дана.Сейчас девушка учится на факультете физкультуры в ЗКГУ имени М.Утемисова, параллельно работает моделью и визажистом. Однако своё будущее связывает только со спортом, ведь девушка уже добилась немалых высот. В этом она видит заслуги своих тренеров Айдарбека Ищанова и Есенамана Бекбульсинова. Дана также рассказала об инциденте, который произошёл во время церемонии награждения.
– Мы хотели растянуть флаг Казахстана, но спортсменка из Турции нагло пришла и закрыла своим флагом наш, хотя могла поднять его над головой. Нам с Дианой это не понравилось и мы вновь вывели наш флаг на передний план, но та не сдалась. И тогда мы решили поднять его выше за нашими спинами. Почему наш казахстанский флаг должен быть закрытым другим? Позже мне стали скидывать видео этого инцидента, а потом и вовсе разлетелось по всем сайтам, - вспоминает девушка.Сейчас она готовится к чемпионату Азии в Узбекистане. Своё будущее Дана связывает только со спортом. Мечтает стать заслуженным тренером по армрестлингу и воспитать достойных чемпионов. Уезжать из Уральска девушка не хочет. Молодого человека у Даны нет, говорит - не остаётся времени на личную жизнь. В день она проводит около пяти часов в спортзалах за тренировками, помимо этого у неё есть учёба и работа. Свои победы она посвящает родителям и всему народу Казахстана.
dbG-DmLsxuM?feature=shareМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено Даной Асановой