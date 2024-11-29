Работа мечты: кто стал лучшим работодателем Казахстана в 2024 году

HR-агентство ProHunters провело исследование рынка труда в Казахстане, в рамках которого были определены 10 компаний, в которых казахстанцы мечтают работать. Рейтинг работодателей включает как итоговые результаты, так и оценки по пяти ключевым категориям.

HR-агентство ProHunters провело исследование рынка труда в Казахстане, в рамках которого были определены 10 компаний, в которых казахстанцы мечтают работать. Рейтинг работодателей включает как итоговые результаты, так и оценки по пяти ключевым категориям.

В исследовании приняли участие 1106 респондентов, из которых 85% проживают в Астане, Алматы и Атырау. Более всего респондентов оказалось из сферы информационных технологий — 23%.

Участников спрашивали, в каких компаниях они хотели бы трудиться и почему. Каждый мог назвать до трех компаний. В итоге в опросе были упомянуты более 350 предприятий. Ответы в основном основывались на отзывах коллег и знакомых (36%), личном опыте (36%) и информации из социальных сетей (16%).

Основными критериями при выборе работодателя стали размер заработной платы и бонусов (23%), условия труда (19%) и возможности для карьерного роста (14%). Примерно 13% респондентов отметили важность корпоративной культуры.

По итогам опроса, лучшим работодателем стал Yandex Qazaqstan. В пятерку лидеров также вошли «Тенгизшевройл», Kaspi.kz, Kolesa Group и Beeline Казахстан.

Как отмечается, компании нефтегазового сектора, такие как «Тенгизшевройл» и North Caspian Operating Company, продолжают лидировать в рейтинге по уровню заработных плат, что объясняется спецификой отрасли. Однако ИТ-компании, такие как Yandex Qazaqstan, Kaspi.kz и Kolesa Group, активно конкурируют с традиционными лидерами, предлагая сотрудникам привлекательные условия труда и возможности для профессионального роста. Kaspi.kz и Kolesa Group стабильно входят в топ-5 по большинству категорий, включая корпоративную культуру, карьерное продвижение и управление.

Таким образом, корпоративная культура и условия труда становятся важнейшими факторами при выборе работодателя, наряду с зарплатой и перспективами роста.