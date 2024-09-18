В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде ЗКО сообщили, что подсудимый позвал своего знакомого, чтобы тот помог ему на даче. После проделанной работы, они начали распивать алкоголь. Позже между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин дачи схватил кухонный нож и несколько раз ударил им по спине потерпевшего.

Однако, вместо того, чтобы везти его в больницу, подсудимый предложил ему продолжить застолье, чтобы сгладить конфликт. Тот согласился. Только на следующий день потерпевший обратился в городскую многопрофильную больницу, где у него выявили тяжкий вред здоровью.

Сам подсудимый не признал свою вину. Несмотря на это суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. Свой срок он будет отбывать в колонии максимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.