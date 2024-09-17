Перед судом предстал 30-летний сосед пострадавшего школьника Владимир Липатов. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".

В Акжайыкском районном суде завершили рассмотрение дела об огнестрельном ранении школьника на охоте. Напомним, 3 февраля 2024 года 16-летний Нурмухан Шайхаеслям с разрешения матери отправился в лес со старшим братом и соседями по поселку Чапаево. Во время погони за дичью в школьника попали оружейные дробинки ИЖ-43. В результате происшествия Нурмухан Шайхаеслям перенес несколько операций и лишился правого глаза, а в его теле по сей день находятся металлические фрагменты от дроби.

Перед судом предстал 30-летний сосед пострадавшего школьника Владимир Липатов. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью". Подсудимый вину не признает, по его словам он стрелял в зайца, и не знает он попал в школьника или нет.

Сегодня, 17 сентября, суд признал Владимира Липатова виновным и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, виновный должен оплатить 2 289 407 тенге за материальный и пять миллионов тенге за моральный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.