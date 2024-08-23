В Акжайыкском районном суде продолжается судебное заседание по делу об огнестрельном ранении школьника на охоте. В результате происшествия Нурмухан Шайхаеслям перенес несколько операций и лишился правого глаза, а в его теле по сей день находятся металлические фрагменты от дроби.

Перед судом предстал 30-летний сосед пострадавшего школьника Владимир Липатов. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью". Подсудимый вину не признает, по его словам он стрелял в зайца, и не знает он попал в школьника или нет.

У участников процесса возникли дополнительные вопросы к судмедэксперту и криминалистам, с которыми на прошлом заседании связывались онлайн. Поскольку эксперты не смогли дать ответы на некоторые поставленные вопросы, судья потребовал их личного присутствия на следующем слушании.

Судмедэксперту задали вопрос, мог ли кто-то другой, например, брат школьника, совершить выстрел. Как оказалось, этот вопрос был уже задан эксперту следователем во время допроса. Судмедэксперт не смог вспомнить сам допрос, но заявил, что если он подписал протокол, значит, согласен с его содержанием и не отказывается от своих слов. Эксперт также указал, что выстрел попал в правую часть лица, и по характеру раны брат школьника не мог быть стрелком. Позже судья отметил, что в первом протоколе было написано, что Липатов случайно выстрелил в Шайхаеслямова.

К слову, на прошлом процессе криминалисты сообщили, что невозможно точно определить, когда именно стреляли из ружья, так как такой методики не существует. Единственное, что можно установить — это факт стрельбы после чистки оружия.

Далее в суде были рассмотрены видеоматериалы с места происшествия. Судья выразил возмущение тем, что следственные мероприятия проводились в тишине, и это затрудняло понимание происходящего на записи, поскольку было сложно сразу определить, что именно происходит на видео.

Между тем, мать пострадавшего подростка напомнила, что у подозреваемого не брали тест на алкоголь и наркотики. В ответ на это и пострадавший, и подсудимый заявили, что ничего не употребляли.

Судья отложил слушание на 3 сентября и потребовал личного присутствия всех участников процесса.

Напомним, что 3 февраля 2024 года 16-летний Нурмухан Шайхаеслям с разрешения матери отправился на охоту со старшим братом и соседями по поселку Чапаево. Шесть мужчин отправились охотиться на зайца около 10 утра. После обеда охотники поменяли локацию и отправились искать дичь к Бударинскому каналу в районе села Жангала. Во время погони за дичью в школьника попали оружейные дробинки ИЖ-43.