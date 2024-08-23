По данным Генеральной прокуратуры РК, речь идет о наличных деньгах, дорогостоящих украшениях и предметах историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху. Казахстанец не смог объяснить происхождение этого богатства. Решением суда, имущество обращено в доход государства. Апелляционная коллегия отклонила жалобу ответчика. Общая стоимость изъятых богатств превысило 10 миллионов долларов.

– Несмотря на то, что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов остается основным принципом Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», - подчеркнули в Генеральной прокуратуре.