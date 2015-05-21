Районный чиновник из Актюбинской глубинки стал звездой Интернета

В социальных сетях много шума наделало видео с начальником отдела ЖКХ из Шалкарского района Актюбинской области, сообщает informburo.kz. Стоп-кадр видеоАян Коркытулы. Фото с сайта informburo.kz На видео госслужащий, развалившись в кресле, рассказывает о проблемах района, о том, что в акимате нет денег на благоустройство дорог, но при том все "чики-чики", а также просит представителя прессы не морочить ему голову своими вопросами. Интервью записали журналисты местного телеканала. - Если деньги дадут, сделаем как надо! В Шалкаре все чики-чики. Это же улица Айтеки -би, следующая Есет-батыра, в на