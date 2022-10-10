Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы суда ЗКО, нарушителя задержали на пограничном посту «Таскала-Авто». Он незаконно провозил 8 282 рака, разрешительных документов у мужчины не было. Общая стоимость членистоногих составила 1,7 миллиона тенге. Мужчину обвиняли в нарушении статьи 389 КоАП РК «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение видов диких животных и растений». При перевозке водных животных весом более пяти килограммов необходима справка о происхождении вылова от ветеринарного врача. В судебном заседании правонарушитель вину признал полностью, пояснив суду, что было 10 580 штук, из них 8 282 штук провозились без соответствующих документов. Суд оштрафовал мужчину на 30 630 тенге, а раков конфисковали в доход государства. Постановление вступило в законную силу и полностью исполнено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.