Пятого сентября в суде №2 города Актобе вынесли приговор в отношении жителя города. Его обвинили в убийстве по неосторожности. Из материалов дела следует, что в начале января 2024 года подсудимый отправился вместе со своими знакомыми, чтобы поговорить с молодыми людьми из другого населенного пункта о возникшем конфликте. Встреча переросла в групповую драку, во время которой подсудимый получил ножевое ранение. Упав на землю, подсудимый увидев на земле нож, начал размахивать им и случайно ударил своего друга. Он скончался на месте.

Сам подсудимый вину свою признал, попросил прощения у родственников и сказал, что убил его по неосторожности. Смягчающими вину обстоятельствами суд учел чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины. Кроме того, суд принял во внимание положительную характеристику подсудимого, который ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности. Отягчающих вину обстоятельств суд не нашел.

Приговор суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме этого он должен будет выплатить родственникам погибшего шесть миллионов тенге моральной и 800 тысяч тенге материальной компенсации.

Напомним, ночью 3 января в полицию поступило сообщение о групповой драке возле магазина "Алмаз" в жилом массиве Кызылжар города Актобе. По версии следствия,2 января между двумя несовершеннолетними в социальной сети Instagram возник конфликт, после чего они договорились о встрече на следующий день возле магазина "Алмаз" для разрешения спора. Тогда в драке погибли двое подростков.



