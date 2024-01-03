В Актобе конфликт в соцсети привел к драке и смерти двоих подростков

Трагедия произошла в ночь на 3 января в Актобе. Там произошла массовая драка, в результате которой четверо ее участника попали в больницу с ножевыми ранениями. Спустя время двое пострадавших 2006 года рождения скончались в реанимации.

По предварительным данным, поводом для драки стал конфликт в социальной сети Instaqram. Молодежь договорилась встретиться и обсудить отношения, это вылилось в поножовщину.



-Подозреваемые задержаны, водворены в ИВС. По факту убийства проводится досудебное расследование, - рассказали полицейские. - Задержанные ранее на учете в органах полиции не состояли, не судимые, двое недавно вернулись со службы в армии.



По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, в многопрофильную областную больницу Актобе 3 января в 00.30 из поселка Кызылжар скорая доставила четверых пострадавших. У одного из них, 2006 года рождения, были множественные колото-резаные ранения бедер с повреждением магистральных сосудов и кровотечение. Второй, он тоже 2006 года рождения, поступил с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки слева, ранением левого желудочка сердца, сквозным ранением средней доли левого легкого, в состоянии геморрагического шока 3-4 степени. Оба пациента были в крайне тяжелом состоянии, и скончались в отделении реанимации.



Третий пострадавший 2004 года рождения проходит лечение в отделении хирургии, у него колото-резанное ранение левой лопатки. Его оперировали, состояние средней степени тяжести. У четвертого поступившего, 2004 года рождения колото-резанная рана плечевого сустава, его отпустили домой на амбулаторное лечение.



Фарида ЗАРИП