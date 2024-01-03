В канун Нового года уральцы вызывали скорую помощь 1172 раза
Как сообщили на странице Facebook управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в новогоднюю ночь на станцию скорой помощи не поступали звонки о пострадавших от петард и пиротехники.
— На станцию скорой помощи 31 декабря поступило 1172 вызова. В двух случаях к месту ДТП, где пострадали трое. Большинство вызовов пришлось от пациентов с повышенным давлением и температурой. Пациенты с тяжелыми травмами, падением с высоты или травмами полученными от пиротехники и петард не обращались. В течение суток количество звонков на пульт 103 заметно снизилось, — написали на странице облздрава.
Кроме того с восьми утра 31 декабря 2023 года до восьми утра первого января этого года вдвое увеличилось количество обратившихся в травмпункт городской многопрофильной больницы.
— В травмпункт обратились 30 пациентов, которые получили травмы при падении. В том числе 15 человек получили ушибы, 12 пациентов — переломы, двое поступили с вывихами, один с раной и ещё один отказался от медпомощи. Врачи в этот период провели несколько операций, — пояснили в облздраве.
31 декабря 2023 года в приемном отделении Областной детской многопрофильной больницы обратились 150 детей. Из них 105 детей осмотрели педиатры, 19 врачи-хирурги и 26 оказали помощь в травмпункте (21 ребенка госпитализировали и двоим провели экстренную операцию).