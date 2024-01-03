37 тысяч человек могут претендовать на новую соцвыплату в Казахстане

Новая соцвыплата заработала в Казахстане с 1 января этого года, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК. Специальную социальную выплату внедрили для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда.

— Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет, — говорится в сообщении.

Специальная социальная выплата состоит из четырех источников:

специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (далее – ПМ);

из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей в размере 1 ПМ;

из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

— Спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других. Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста, — пояснили в министерстве.

Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они получат зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

— По данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на соцвыплаты в этом году смогут более 37 тысяч работников, в 2030 году – свыше 58 тысяч, в 2035 году – более 95 тысяч, — отметили в министерстве.

По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тысяч тенге.

Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера ПМ. По предварительным расчетам, в 2030 году средний размер выплаты составит 339 тысяч тенге, а в 2035 году – 519 тысяч тенге.