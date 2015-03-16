Рахата Алиева похоронили в Вене

Рахата Алиева похоронили в воскресенье, 15 марта, на центральном кладбище в Вене, написала на своей странице в Facebook шеф-редактор информационного портала "Республика" Ирина Петрушова. Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook По словам Петрушовой, гроб с телом Алиева был закрыт, сверху лежало арабское покрывало с сурами из Корана. "Хоронили его на центральном кладбище в Вене, где похоронены многие известные австрийцы – музыканты, политики и др. Это примечательное место, считающееся туристической достопримечательностью. – на фото можно оценить его размеры. Огромное количество цветов – все