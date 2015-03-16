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Рахата Алиева похоронили в Вене

Рахата Алиева похоронили в воскресенье, 15 марта, на центральном кладбище в Вене, написала на своей странице в Facebook шеф-редактор информационного портала "Республика" Ирина Петрушова. Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook По словам Петрушовой, гроб с телом Алиева был закрыт, сверху лежало арабское покрывало с сурами из Корана. "Хоронили его на центральном кладбище в Вене, где похоронены многие известные австрийцы – музыканты, политики и др. Это примечательное место, считающееся туристической достопримечательностью. – на фото можно оценить его размеры. Огромное количество цветов – все
Marat
Рахата Алиева похоронили в Вене
Рахата Алиева похоронили в воскресенье, 15 марта, на центральном кладбище в Вене, написала на своей странице в Facebook шеф-редактор информационного портала "Республика" Ирина Петрушова.
Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook
Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook
 Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook По словам Петрушовой, гроб с телом Алиева был закрыт, сверху лежало арабское покрывало с сурами из Корана. "Хоронили его на центральном кладбище в Вене, где похоронены многие известные австрийцы – музыканты, политики и др. Это примечательное место, считающееся туристической достопримечательностью.  – на фото можно оценить его размеры. Огромное количество цветов – все белые", - написала Петрушова. Она отметила, что попрощаться с Алиевым приехали его сыновья Нурали и Айсултан. Напомним, экс-посол Казахстана Рахат Алиев был найден повешенным в камере следственного изолятора в Вене 24 февраля. В конце декабря прокуратура Вены официально выдвинула против него обвинение в организации убийства. В Казахстане Алиева заочно приговорили к 20 годам заключения по так называемому делу "Нурбанка". По версии следствия, Алиев в составе сформированной им преступной группы похитил двух топ-менеджеров этого финансового института. Позднее их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в пригороде Алматы. Кроме того, в 2008 году военным судом Казахстана Алиев был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в стране и ряд других преступлений.
Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook
Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook
 Фото со страницы Ирины Петрушовой в Facebook

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