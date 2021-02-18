Фото с сайта spk-aktobe.kz Ситуация в СПК "Актобе" стала предметом обсуждения на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan. Порядка 700 миллионов тенге – объем долгов корпорации, а еще почти 1,5 миллиарда тенге – просроченная дебиторская задолженность. Вдобавок выдача беспроцентных займов, которые признаны бесполезными финансовыми операциями как для самой корпорации, так и для экономики области, сказали на заседании совета, со стороны СПК "Актобе" не было контроля и системных мер по своевременному возврату выделенных заемных средств и полной реализации инвестированных проектов. - Интересно, а о чем вообще думало руководство СПК? Вели себя как благотворительный фонд, раздавали деньги направо и налево, а как теперь их вернуть, кто будет за это отвечать? Сомнения вызывает и деятельность индустриальной зоны "Актобе". Из бюджета области им дали почти 5 млрд тенге, они их успешно освоили, а создали лишь 5 производств на 300 рабочих мест. И где контроль со стороны акимата области?" - задавался вопросом председатель РОСПК Омархан Оксикбаев. В акимате Актюбинской области сообщили, что индустриальную зону «Актобе» создали в декабре 2015 года, это земля промышленности, транспорта, связи и другого несельскохозяйственного назначения, находится в собственности АО «СПК «Актобе». С 2013 по 2015 годы на создание инфраструктуры государство выделило более 5,1 млрд тенге. На 1 вложенный бюджетный тенге привлечено 7,3 тенге инвестиций. Сейчас в индустриальной зоне реализуют 28 проектов на сумму 43,7 млрд тенге с созданием 1467 рабочих мест. В эксплуатацию сдали 10 предприятий, сумма вложений - 26,5 млрд тенге, рабочих мест 570. Среди них ТОО «Aktobe Smart Tech» - центр обработки данных мощностью объема хранения данных до 5 петабайт и с суммой инвестиций 10,8 млрд тенге, ТОО «Зерде-Керамика Актобе» - завод по производству керамических плит и керамогранита мощностью 5 млн кв. м готовой продукции с суммой инвестиции более 9,2 млрд тенге. На 73,4 га зоны собираются открыть еще 18 предприятий, сумма инвестиций - 17,2 млрд тенге, с созданием 897 рабочих мест. В 2021 году одобрили 3 проекта, предприятия займут 11 га, сумма инвестиций - 5,6 млрд тенге, планируют открыть 180 рабочих мест. Члены партийной комиссии рекомендовали Генпрокуратуре провести ревизию прекращенных уголовных дел по Актюбинской области по фактам присвоения и растраты вверенного чужого имущества и принять действенные меры по возмещению причиненного ущерба. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.