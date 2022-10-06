«Разговор был жёсткий»: в МИД Казахстана рассказали о встрече с послом России
На встрече обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, передаёт informburo.kz.
Фото: МИД РК
В министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о том, как прошла встреча с послом России Алексеем Бородавкиным, которого вызвали в ведомство из-за высказываний Марии Захаровой.
- Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнёрства. Разговор был довольно жёсткий, – сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, конце августа распространился отрывок из интервью посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского казахстанскому блогеру. Из-за крайне резких высказываний он вызвал общественный резонанс. Тогда в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублёвским и ему был выражен протест.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова четвёртого октября заявила, что развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского вызывает возмущение.
- Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии, - говорилось в комментарии Захаровой.
Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России. Пятого октябрь официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что вызовет российского посла для разговора.
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