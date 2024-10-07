Результаты анализа свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, которые препятствуют развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

Результаты анализа свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, которые препятствуют развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

Так, только за последние шесть лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге:

2018 год – 165 млрд тенге

2019 год – 204 млрд тенге

2020 год – 177 млрд тенге

2021 год – 223 млрд тенге

2022 год – 296 млрд тенге

2023 год – 340 млрд тенге.

Запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на этот и предстоящие два года. Объем денежных «вливаний» в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели.

Между тем Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 г. – 83 место (8 – бронза), 2022 г. – 0 медалей, 2024 г. – 43 место (1 – золото, 3 – серебро, 3 – бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 г. – 25 место, 2018 г. – 47 место, 2023 г. – 42 место).

Одной из причин являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.

Дисбаланс в финансировании. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов.

Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается.

– За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну. Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта. Так, расходы Казахстана на массовый спорт в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге). В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений, - отметили борцы с коррупцией.

К примеру, в Нидерландах с чуть меньшим населением (17,8 млн) затраты на массовый спорт в 2 раза больше (497 млн долларов), чем на профессиональный (246 млн долларов). При этом спортсмены этой страны показывают высокие результаты на олимпийских играх. По сравнению с Нидерландами Казахстан тратит в три раза больше на спорт высших достижений, а на массовый спорт – в 7 раз меньше.

Формальные показатели. Показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы носят формальный характер.

К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий, в среднем три мероприятия в день.

Размытые приоритеты. Ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта. За 2023 год по 31 виду спорта нет ни одной медали. В 2024 году количество финансируемых направлений выросло до 141 вида.

Так, по летним олимпийским видам спорта Казахстан развивает 44 вида, по зимним – 13. Порядка 60% финансируемых направлений спорта высших достижений относятся к неолимпийским – 84 (из 141). Ежегодно на развитие этих видов уходит – 18 млрд тенге (за 2023 год на олимпийские виды затрачено 296 млрд тенге, неолимпийские – 18, иные расходы - 11 млрд тенге). За рубежом приоритет отдают «точечным» направлениям спорта (в Великобритании развивают 19 видов летних олимпийских игр, в Германии – 18, в Австралии – 12).

Слабая спортивная инфраструктура. Недостаток современных спортивных объектов ограничивает возможности для качественной подготовки спортсменов. Это особенно ощутимо в регионах, где спортивные сооружения часто недоступны или находятся в неудовлетворительном состоянии.

Между тем, Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тысяч квадратных метров крытых спортсооружений, 376,4 тысяч квадратных метров бассейнов (наибольшая нехватка в городах Алматы и Астана, а также в Туркестанской и Алматинской областях).

Вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров. К примеру, самый дорогой ФК «Астана» (50 млрд тенге за 2018-2023 гг., учредитель – Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» АО «Казспортинвест» Комитета по делам спорта и физкультуры и НОК) не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За 6 лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 миллиарда тенге.

Непрозрачный отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях. В сфере спорта высших достижений полностью отсутствует цифровизация процессов. Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. В результате профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет призеров, спортсооружений, спортивных секций и тренеров.

Отсутствие цифровизации способствует присвоению спортивных званий лжеспортсменам, непрозрачному и субъективному отбору спортсменов для участия в соревнованиях.

Как следствие указанных факторов, такое положение дел привело к бесконтрольному освоению бюджетных средств, сопряженному с отбором аффилированных поставщиков, фиктивностью учебно-тренировочных сборов и аренды спортивных объектов, завышением оплаты труда легионерам и двойным финансированием.