Развлекательный комплекс ELDIVINO открылся в Уральске

Открытие нового развлекательного комплекса ELDIVINO стало одним из ярких событий прошедшей недели. О том, что в городе открывается совершенно новый развлекательный комплекс, горожане знали и с нетерпением ждали этого события. Стоит отметить, что ELDIVINO удобно расположен в центре города в районе остановки "Институт "Евразия". Комплекс ELDIVINO - это совершенно уникальный в своем роде развлекательный комплекс в Уральске, оборудованный всем необходимым для хорошего отдыха и отличного настроения. Так, для любителей потанцевать открыт dance club, оборудованный почти по последнему слову техники, д