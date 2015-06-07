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Бизнес-новости

Развлекательный комплекс ELDIVINO открылся в Уральске

Открытие нового развлекательного комплекса ELDIVINO стало одним из ярких событий прошедшей недели. О том, что в городе открывается совершенно новый развлекательный комплекс, горожане знали и с нетерпением ждали этого события. Стоит отметить, что ELDIVINO удобно расположен в центре города в районе остановки "Институт "Евразия". Комплекс ELDIVINO - это совершенно уникальный в своем роде развлекательный комплекс в Уральске, оборудованный всем необходимым для хорошего отдыха и отличного настроения. Так, для любителей потанцевать открыт dance club, оборудованный почти по последнему слову техники, д
Marat
Развлекательный комплекс ELDIVINO открылся в Уральске
Открытие нового развлекательного комплекса ELDIVINO стало одним из ярких событий прошедшей недели.
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 О том, что в городе открывается совершенно новый развлекательный комплекс, горожане знали и с нетерпением ждали этого события. Стоит отметить, что ELDIVINO удобно расположен в центре города в районе остановки "Институт "Евразия".
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 Комплекс ELDIVINO - это совершенно уникальный в своем роде развлекательный комплекс в Уральске, оборудованный всем необходимым для хорошего отдыха и отличного настроения. Так, для любителей потанцевать открыт dance club, оборудованный почти по последнему слову техники, для любителей попеть здесь открыт karaoke bar с шикарной акустикой и отдельными VIP комнатами, а для тех, кому хочется отдохнуть без лишней суеты свои двери открыл lounge-bar, где можно заказать напитки, перекусить, провести разговоры тет-а-тет.
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 А еще здесь просто первоклассное обслуживание и очень большой ассортимент коктейлей, при изготовлении которых используются только самые лучшие ингредиенты высшего качества.
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 Если вы хотите не только отдохнуть, но и попробовать нечто новое, то обязательно попробуйте блюда, которые здесь не только готовят просто изумительно, но и стильно сервируют и подают.
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 Феерическое открытие развлекательного центра началось с выступления обаятельного женского трио проекта «LOTUS» из Самары.
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 Продолжил развлекательную программу звезда казахстанской эстрады Бейбит КОРГАН, под песни которого на танцпол вышли гости нынешнего вечера. - Вечер просто супер, - рассказал один из гостей по имени Макс. – Я такого в нашем городе еще не видел. Молодцы ребята. С открытием вас. Так держать!
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 Праздничный вечер был полон сюрпризов. Так, всем желающим предложили сделать селфи и выложить в галерею Инстаграм. Кстати, победителя ожидал замечательный приз.
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 Праздничную вечеринку буквально взорвали своими зажигательными танцами тольяттинские девушки Go-Go Girls ENERGY, а знаменитый самарский ди-джей DJ Kulagin показал уральцам, как можно и нужно отрываться на вечеринках. Ну а кульминацией вечера стало выступление француза — Яна Десталь из проекта Modjo, который взорвал танцпол своими хитами «Lady» & «Chillin».
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 Отличная музыка, уютная атмосфера и хорошее настроение - главные составляющие настоящего отдыха. Все это вы найдете в новом развлекательном комплексе ELDIVINO. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите и сами убедитесь, что здесь лучший отдых в новом формате.
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Кстати, в dance club действует dress code, поэтому пляжную или спортивную одежду лучше оставить дома. Адрес развлекательного комплекса ELDIVINO: г. Уральск ул. Сарайшык, 40, контактные телефоны: +7 (7112) 505 500, +7 (7471) 505 500

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