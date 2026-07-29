Разыскиваемого за аферу на 44 млн тенге казахстанца выдала камера в супермаркете

Правоохранители искали его на протяжении трёх лет.

В Алматы задержали 37-летнего карагандинца, объявленного в розыск за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.

Ранее суд приговорил его к пробационному контролю за причинение потерпевшему ущерба в размере более 44 млн тенге. Однако в 2023 году осуждённый нарушил условия отбывания наказания, покинул место жительства и скрылся. Правоохранители искали его на протяжении трёх лет.

Вычислить беглеца удалось при помощи современных технологий: мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения во время похода в один из супермаркетов Алматы. Умная система с функцией распознавания лиц и нейросетевым анализатором сопоставила его изображение с ориентировками из базы данных разыскиваемых и оперативно передала сигнал полиции.

Прибывшие на место сотрудники задерживали злоумышленника без проведения дополнительных спецопераций. После проверки документов и подтверждения личности его этапировали в Карагандинскую область.

Сейчас задержанный находится под стражей. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об отмене пробации и замене её на реальный срок в колонии для отбытия оставшейся части наказания.

