Разыскиваемого за изнасилование россиянина задержали в Актобе

Он скрывался от правосудия более восьми лет. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили о задержании 35-летнего гражданина России в одном из мебельных цехов города. Восемь лет он находился в розыске после того, как был признан виновным по статье 120 части 2 УК РК «Изнасилование». Задержанный водворён в изолятор временного содержания. Продавца фальшивых полицейских удостоверений задержали в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.