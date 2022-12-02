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Социум

Разыскиваемого за изнасилование россиянина задержали в Актобе

Он скрывался от правосудия более восьми лет. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили о задержании 35-летнего гражданина России в одном из мебельных цехов города. Восемь лет он находился в розыске после того, как был признан виновным по статье 120 части 2 УК РК «Изнасилование». Задержанный водворён в изолятор временного содержания. Продавца фальшивых полицейских удостоверений задержали в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Разыскиваемого за изнасилование россиянина задержали в Актобе
Он скрывался от правосудия более восьми лет.
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Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили о задержании 35-летнего гражданина России в одном из мебельных цехов города. Восемь лет он находился в розыске после того, как был признан виновным по статье 120 части 2 УК РК «Изнасилование». Задержанный водворён в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе розыск задержание

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