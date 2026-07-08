«Реализация задерживается»: Олжас Бектенов раскритиковал работу по водным проектам в регионах

В ходе заседания Водного совета премьер-министр указал на проблемы со сроками строительства объектов и озвучил ряд новых поручений для ответственных ведомств.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Водного совета, в ходе которого потребовал ускорить темпы реализации инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба правительства.

Глава профильного ведомства Нуржан Нуржигитов доложил о текущих результатах: в 2024-2025 годах завершена реконструкция пяти водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу. В настоящее время в стране идет модернизация 14,5 тыс. км оросительных каналов, внедряются водосберегающие технологии и проводится оцифровка отрасли.

О планах на ближайшее будущее в правительстве сообщили следующее:

- В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 1 тыс. км каналов, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель. Будут введены в эксплуатацию 12 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения. В результате будет улучшено обеспечение качественной питьевой водой 142 сельских населенных пунктов с общей численностью населения свыше полумиллиона человек.

Однако, несмотря на текущие достижения, премьер-министр выразил недовольство темпами работ в ряде регионов. Он призвал акиматы пересмотреть подход к финансированию.

- Акиматам областей необходимо обеспечить приоритетное финансирование мероприятий, закрепленных за местными бюджетами. Соответствующие расходы должны своевременно предусматриваться при формировании и уточнении бюджетов регионов, - подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства также поручил Министерству водных ресурсов и ирригации ужесточить контроль за исполнением Комплексного плана и своевременно информировать кабмин о возникающих проблемах. Отдельный акцент был сделан на водосбережении - этот вопрос, по словам премьера, находится на особом контроле главы государства.

- Внедрение водосберегающих технологий должно осуществляться высокими темпами. Акиматы должны уделять отдельное внимание этому вопросу, - добавил он.

В завершение заседания премьер-министр дал ряд конкретных поручений: