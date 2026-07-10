Реальные доходы казахстанцев начали расти впервые за год - Минэкономики

Среднедушевые номинальные доходы граждан составили 252 619 тенге в месяц, что на 11,8% выше показателей аналогичного периода 2025 года.

Впервые за последний год реальные денежные доходы населения Казахстана вышли в положительную динамику, показав рост на 0,1% по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает Министерство национальной экономики со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Положительному сдвигу способствовало постепенное замедление инфляции: так, в июне текущего года годовой уровень инфляции снизился до 10,3%. При этом среднедушевые номинальные доходы граждан составили 252 619 тенге в месяц, что на 11,8% выше показателей аналогичного периода 2025 года.

Где зарплаты растут быстрее всего

Основным источником благосостояния для казахстанцев остаются доходы от работы по найму, которые формируют около двух третей от общего объема. При этом наиболее динамичный рост заработных плат зафиксирован в отраслях ненефтяного сектора, что эксперты ведомства называют позитивным сигналом.

- Высокие темпы роста заработной платы в ненефтяном секторе экономики имеют важное значение, поскольку отражают постепенное расширение возможностей для повышения доходов населения за счет развития производства, роста производительности труда и создания качественных рабочих мест, - подчеркнули в Минэкономики.

Планы правительства

На сегодняшний день повышение благосостояния граждан остается одной из ключевых задач правительства. В стране реализуется Комплексный план, направленный на увеличение оплаты труда, поддержку предпринимательства и развитие высокотехнологичных отраслей.