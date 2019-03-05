Если ваш ребенок плачет над грустной историей или ему больно, страшно, обидно – это нормально, ведь психика только формируется. В этих случаях важно верить слезам. И какой бы пустяковой вам не показалась причина, поддержите и успокойте. У ребенка ранка – обнимите и приласкайте, получил двойку – объясните, что это просто оценка и ее можно исправить, растрогался, посмотрев трогательный мультик – успокойте, рассказав, что все актеры живы. Если же стали замечать, что сын или дочка плачет слишком часто и много, то причины здесь глубже.Такие дети впечатлительны, за счет этого очень ранимы, остро воспринимают эмоции других людей, особенно близких. Эту индивидуальную особенность не переделаешь. Совет: соблюдайте терпение. Не пытайтесь бороться криками, угрозами, насмешками, особенно у мальчиков. Это может к плаксивости добавить неуверенность в себе. Из таких деток обычно вырастают творческие личности – используйте природную чувственность во благо ребенку. Отдайте на рисование, пение, музыку, театральный кружок.Привыкание в детском садике, школе эти моменты могут влиять на нервную систему ребенка. Совет: Всегда интересуйтесь жизнью детей и их проблемами. Ваша миссия – помогать в момент опасности. Ребенок оказывается идти в школу? Выясните причину: поговорите с учителем, узнайте, не обижают ли его кто – нибудь? После вместе обсудите решение ситуации.Если сын или дочь каждый раз начинает плакать, чтобы добиться своего, значит ребенок уверен, что это ему поможет добиться желаемого. Чем раньше вы запретите так делать, тем лучше. Только выдержка и терпение помогут.Сохраняйте спокойствие, хотя бы внешнее. Скажите, что вы не будете разговаривать с ним, пока он не перестанет. Не помогло? Сделайте вид, что не слышите, выйдете из комнаты, наденьте наушники. Без зрителей они быстрее успокоятся. И в будущем не разрешайте «только один раз» то, что является запретным. Ребенку трудно понять, почему ему запрещают то, что раньше было позволено. Иногда плач без причины может быть вызван плохим самочувствием, каким - то нарушением внутри организма, например в работе эндокринной системе. Покажитесь врачу.