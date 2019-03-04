Блины получились румяными, очень необычными, ароматными, с хрустящей корочкой и очень сытные. А со сметанкой за уши не оттащить.3 картофелины, 1 стакан муки, 1 ст. молока, 1 луковица, 2 яйца, 2 зуб.чеснока ( я положила один), 1/3 ч.л. соли, перец и масло растительное. Картошку, лук и чеснок очищаем, режем кусочками и измельчаем блендером до состояния кашицы. Добавляем 2 яйца. теплое молоко, слегка взбиваем, чтоб смешать. Всыпаем муку, соль, перец, 3ст.л. растительного масла и перемешиваем до однородности. Разогреваем сковороду, смазываем маслом. Обжариваем блин с каждой стороны до румяности. Готово!