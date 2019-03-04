Иллюстративное фото из архива "МГ" Неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской, угрожая травматическим пистолетом, совершил нападение на ломбард, расположенный по улице Заводской в старой части города. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что охраннику ломбарда удалось предотвратить нападение. – Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. 3h3OilSgFbY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.